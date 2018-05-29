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أخبار محلية - سياسية

سيارة والي الشمالية تتعرض لحادث حركة

التاريخ : 29-05-2018 - 04:58:00 صباحاً
دنقلا 29 - 5 - 2018 م ( سونا ) - تعرضت سيارة الأستاذ ياسر يوسف والي الولاية الشمالية فى ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى حادث سير أدي إلي انقلابها إثر اصطدامها باحدي السيارات التابعة للقوات المسلحة في المنطقة الواقعة جنوب التمام و تسببت الأتربة والأهوية بالمنطقة في احتجاب الرؤية مما أدي لوقوع الحادث وبحمد الله وتوفيقه نجا والي الشمالية ومرافقيه وهم وزير التخطيط العمراني جعفر عبدالمجيد وسائق السيارة والحرس الخاص بالوالي .
وتفيد متابعات سونا أن جميع من كانوا بالسيارة قد وصلوا الخرطوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم وهم فى أتم الصحة والعافية.
تجدر الإشارة إلى أن الأخ والي الشمالية كان قد اختتم مساء أمس زيارة عمل لمحلية الدبة ومنها توجه إلى الخرطوم لمتابعة بعض المهام التى تهم الولاية الشمالية. هذا وقد عبرت العديد من الفعاليات والمواطنين عن سرورهم وفرحتهم لنجاة الأخ الوالي ومرافقيه مبتهلين إلي المولي عز وجل أن يحفظ الولاية الشمالية وقادتها.
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