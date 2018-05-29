والي سنار يؤكد التزامه بتطوير نهج الحركة الإسلامية

سنجه 29-5-2018م(سونا) - أشاد والي ولاية سنار دكتور عبد الكريم موسي عبد الكريم بأداء الحركة الإسلامية بولاية سنار و إكتمال هياكلها وانسجامها مع المؤتمر الوطني ، مشيرا إلى دورها الرائد في انطلاقة الحكم الراشد والمرجعية والفكر ، داعيا إلى أن تلعب الحركة الإسلامية دورا في تخفيف المعاناة والتدخل في معاش الناس ودراسة المجتمع والمشاركة في صنع القرار .

جاء ذلك خلال إجتماعه بقيادات الحركة الإسلامية بالولاية فى وقت متأخر من ليلة امس بدار الحركة الإسلامية بسنجة بجضور د. يوسف الصديق نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية.

ورحب رئيس شورى الحركة الإسلامية الاستاذ إسماعيل محمد أحمد بزيارة الوالي ، مؤكداً أن الحركة الإسلامية ستكون سنداً وعضدا للجهاز التنفيذي، مشيراً إلى اقتراب نهاية الدورة الحالية .

وأكد نائب أمين الحركة الإسلامية الاستاذ عثمان الزين إكتمال هياكل وبناء الحركة الإسلامية وتقدمها على المستوى القومي وانسجامها مع حزب المؤتمر الوطني، كما أكد مباركة الحركة الإسلامية بمقدم الوالي الجديد متمنية أن تشهد الولاية فى عهده تنمية ونهضة وازدهارا .

