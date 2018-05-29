حزب الوطن يرحب بخطوة عرمان في الانتقال من الكفاح المسلح الي النضال السلمي

الخرطوم في 29-5-2018م(سونا)- رحب حزب الوطن برئاسة اللواء (م )عمران يحي بتصريحات نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسرعرمان حول رؤيته بشأن التحول من الكفاح المسلح إلي النضال السلمي.

وإعتبر الأمين العام للحزب والناطق الرسمي بإسمه عبدالعزيز النور في تصريح (لسونا )هذه الخطوة بأنها بادرة حسنة نحو السلام يجب دعمها وتعزيزها من أجل الوطن.

إلي ذلك ناشد حزب الوطن القوى السياسية الممانعة والحركات المسلحة للإلتحاق بالوثيقة الوطنية والإنخراط في مسيرة الحوار والمساهمة في بناء سودان يسع الجميع.

وثمن الحزب دعوة الأمانة السياسية للمؤتمر الوطني للحوار مع كافة القوى السياسية من أجل التوافق السياسي بين جميع المكونات السياسية واعتبر الامين العام لحزب الوطن دعوة المؤتمر الوطني لفتح باب الحوار حول الدستور القادم بمثابة خطوة في الإتجاه الصحيح وذلك لتحقيق أكبر قدر من التوافق والإجماع حوله.



