ايلا يدعو وزارة الزراعة لتحديث الخارطة الإستثمارية وتبسيط إجراءات الإستثمار

مدني في 29-5-2018م0سونا)- دعا الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالولاية العمل على تحديث الخارطة الإستثمارية .

ووجه لدي ترؤسه بمكتبه صباح اليوم إجتماعاً ضم الدكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والدكتورة توحيدة بابكر مدير عام الوزارة ومديري الإدارات المتخصصة بالوزارة بإعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني وصناعة الألبان وعكس الموارد المتاحة للولاية .

وشدد ايلا على ضرورة تبسيط إجراءات الإستثمار للإسهام في جذب المستثمرين للولاية .

من جانبها أكدت مدير عام وزارة الزراعة ان الولاية مؤهلة لجذب المزيد من الإستثمارات الزراعية والحيوانية لما تحظي به من موارد وبني تحتية ،واعلنت عن شروع الوزارة في إستحداث قاعدة البيانات وتحديد وحصر المواقع والمشاريع الإستثمارية بالولاية .

