والي القضارف يلتقي وفد المسئولية الاجتماعية بالشركة السودانية للمواد المعدنية

القضارف 29-5-2018م0سونا)- إلتقى والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيداحمد صباح اليوم بوفد المسئولية الاجتماعية للقطاع الشرقي بالشركة السودانية للمواد المعدنية بحضور وزراء الرعاية الاجتماعية والتخطيط العمراني والمرافق العامة والمالية ومعتمدي محليتي البطانة وقلع النحل وعدد من ممثلي شركات التعدين بالولاية.

وإستعرض الاجتماع المشروعات المنتخبة بمحليتي البطانة وقلع النحل في محاور التعليم والطرق والمياه والصحة.

وأعلنت شركات التعدين بمحليتي البطانة وقلع النحل عن دعم المشروعات التنموية بقيمة عشرين مليون جنيه ضمن برنامج المسئولية المجتمعية للشركات .

ودعا الاجتماع الي أهمية مسارعة الخطى لتسليم المبالغ المالية في فترة أقصاها العاشر من يونيو للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات المقترحة.

وحيا والي القضارف شركات التعدين العاملة بالولاية وادوارها الكبرى في تقديم الدعم اللازم للمواطنين بالبطانة وقلع النحل طيلة الفترات الماضية، مشيرا الى اسهامات المسئولية الاجتماعية الكبرى في دعم مشروعات المياه بالولاية.

