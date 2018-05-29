والي سنار يفتتح معرض التسوق الثاني بابوحجار ويبشر المزارعين بتوفير الجازولين للموسم الزراعي

ابوحجار29-5-2018م (سونا)-افتتح والي سنار الدكتور عبد الكريم موسي عبدالكريم وبحضور عدد من الوزراء والمعتمدين بحكومته معرض التسوق الثاني بمحلية ابوحجار .

وأشاد الوالي في كلمته بالنشاط والالتفاف ووحدة الصف وروح النفير التي تسود المحلية، مشيرا الى ان سياسة المعارض تعد إحدى سياسات توفير السلع وتخفيف الاعباء عن المواطن .

وبشر الوالي المزارعين بتوفير الجازولين للموسم الزراعي بنسبة كبيرة ، داعيا المزارعين لتبني التقانات الزراعية الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادر .

وقال إن ولاية سنار يعول عليها كثيراً في النهوض بالاقتصاد ومعالجة الضائقة المالية لما تتميز به الولاية من ثروات وموارد اقتصادية ،واضاف ان الاهتمام بمعاش الناس من اولى اولويات المرحلة المقبلة.

من جانبه حيا معتمد ابوحجارالمهندس فلاح الامين قيادات العمل السياسي والتشريعي ي والتنفيذي بالولاية ،موضحا في كلمته ان معرض احتياجات العيد والعودة الي المدارس هو المعرض الثاني الذي تنظمه المحلية ضمن خطتها لتخفيف اعباء المعيشة والاهتمام بمعاش الناس وتوطين ثقافة التسوق وتوسيع مراكز البيع المخفض .

وقال إن المعرض تشارك فيه اكثر من (11)شركة ومؤسسة ويوفر (213)سلعة.

واكد فلاح ان وحدة الصف والالتفاف حول المشروعات التنموية واحدة من اكبر مكاسب النفرة البيضاء التي اكتست ثوبا قوميا بمشاركة كافة الوان الطيف السياسي بالمحلية .

وعدد فلاح نجاحات النفرة من بناء الاستادات والطرق والانارة وتشييد الأسواق .

وفي محور المياه أبان أن النفرة البيضاء وبشراكة ذكية مع وحدة السدود شرعت في تنفيذ (13)بئرا و(7) من الحفائر.



