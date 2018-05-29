تشريعى النيل الأزرق يؤكد دعمه اللامحدود للوالي فى سبيل تنمية وإعمار الولاية

الدمازين 29-5-2018 (سونا)- أكد المجلس التشريعى لولاية النيل الازرق دعمه اللامحدود لوالي الولاية الاستاذ خالد حسين فى سبيل تنمية وإعمار الولاية .

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده اليوم الاستاذ خالد حسين محمد عمر والي الولاية مع اعضاء المجلس التشريعي برئاسة الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس والذى جاء بغرض الوقوف علي أداء المجلس .

وأكد الوالي أهمية دور السلطة التشريعية في التشريع ومراقبة الاداء بالجهاز التنفيذي مشددآ على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لتنفيذ السياسات الولائية والعامة وأشار ألي أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من اللقاءات مع ألاستاذ سراج عطا المنان رئيس المجلس .