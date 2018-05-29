توقيع اتفاق إطاري لشراكة استراتيجية بين وزارة الثروة الحيوانية وولاية جنوب دارفور

الخرطوم 29-5-2018م( سونا )-وقعت وزارة الثروة الحيوانية مع ولاية جنوب دارفور بنيالا على اتفاق إطاري لشراكة استراتيجية بين الجانبين إنفاذا للخطط والسياسات الرامية لتعزيز الشراكات وإحكام التنسيق بين المركز والولايات من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والإنتاجية وترقية الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ووقع عن وزارة الثروة الحيوانية الأستاذ بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية الاتحادية وعن الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي ولاية جنوب دارفور .

وأوضح وزير الثروة الحيوانية أن زيارته لولاية جنوب دارفور تأتي إنفاذا لسياسات الدولة الكلية للوصول في العام 2020 لتصنيع وتصدير كل منتجات الثروة الحيوانية وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية .

من ناحية أخرى ودعما للجهود دشن وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ووالي الولاية آليات ومعدات مشروع نقل التقانة والإرشاد والتحسين لتجويد الأعمال في مجال المشاريع النموذجية المتطورة لصغار المنتجين بالولاية.

وقال بشارة إن القصد منها دعم المواطن لزياده الإنتاج والإنتاجية .

ومن جهته رحب والي جنوب دارفور بالزيارة وقال إن ولايته تخطط لرفع ودعم الاقتصاد القومي .



