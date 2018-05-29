وزير مجلس الوزراء يؤكد إهتمام الدولة بالقرآن الكريم

الخرطوم 29-5-2018م(سونا)- جدد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر اهتمام الدوله بالقرآن وأهله، مشيرا إلى دور الخلاوي في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة موضحا انها ظلت تحافظ علي نار القرآن في السودان منذ عهد قديم مؤكدا أن الدوله ستظل سندا قويا وعونا لمشروع الخلاوى لأنها تضيء ظلمتنا وتهدي مسيرتنا.

جاء ذلك لدى ترؤسه الوفد الوزاري الزائر لخلاوي الشيخ الخليفه محمد زين العابدين بعد بابكر بشرق النيل وخلاوي الشليخة بالمايقوما في ختام زيارات برنامج اللجنة العليا لشهر رمضان المبارك الذي يشرف عليه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى بتسليم هدية رئيس الجمهورية لخلاوي القرآن الكريم.

من جانبه أشاد ممثل معتمد شرق النيل بالدور الذي ظلت تقوم به خلاوي الشيخ محمد زين العابدين وخلاوي الشليخة مشيرا إلى سعي المحلية للإسهام في تطوير الخلاوي بإعتبارها منارة علمية شامخة معددا الأدوار الإجتماعية التي تقوم بها الخلاوي لاسيما في عقد التصالحات وإصلاح ذات البين.

وشكر ممثل خلوة الشيخ الخليفة محمد زين العابدين وممثل خلوة الشليخة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمهم لأهل القرآن مثمنين دور الدولة في توحيد أهل القبلة.

الجدير بالذكر أن الوفد الوزاري أدى صلاة الحاجة بمسجد الشليخة بالمايقوما تضرعا بأن يجنب البلاد الفتن وان ينصرها علي الأزمات التي تحيط بها .