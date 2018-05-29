تشريعي ولاية البحر الأحمر يواصل مداولاته حول بيان أداء وزارة السياحة للعام 2017 م

بورتسودان 29-5-2018( سونا )- واصل المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر مداولاته حول بيان أداء وزارة السياحة والبيئة والحياة البرية بالولاية للعام 2017 م وخطتها للعام 2018 م، وترأس الجلسة الأستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس، وتناول النواب خلال المداولة سبل ترقية وتطوير قطاع السياحة، ومعالجة قضايا البيئة، وتوفير الحماية اللازمة للحفاظ على الحياة البرية.

وأجمع النواب على ضرورة سن التشريعات اللازمة لتنظيم العمل في قطاع السياحة، ومعالجة التداخلات بين الولاية والمركز وتحديد الصلاحيات، وتقديم الدعم اللازم للوزارة المختصة بالولاية، وتمكينها للقيام بدورها على الوجه المطلوب وإحداث نقلة نوعية في مجال السياحة بالبحر الأحمر.

هذا وسوف يواصل المجلس مداولاته حول البيان في جلسته المقبلة ومن ثم إحالة البيان إلى اللجنة المختصة بالمجلس.

