بركة يؤكد أهمية الثروة الحيوانية في زيادة الإنتاج وتحسين معاش الناس

كوستي في 29 - 5 - 2018م ( سونا ) -أكد الدكتور أبوالقاسم الأمين بركة والي النيل الأبيض أهمية وزارة

الثروة الحيوانية والسمكية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الدخل القومي والمساهمة في معاش الناس- جاء ذلك لدى لقائه ظهر اليوم بالعاملين بوزارة الثروة الحيوانية ضمن زياراته التفقديه للوزارات والمؤسسات الحكومية بالولاية، بحضور المهندس يس عمر حمزة وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والمهندس عبدالقادر الخير وزير المالية والاقتصاد والأستاذ الطيب محمد عبد الله امين حكومة الولاية والدكتور عادل حسن حسين المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية ومديري الإدارات بالوزارة والشركاء من المنظمات الدولية .

واستمع الوالي إلى تقارير مفصلة عن أداء الوزارة والمشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة ، ودعا الوالي إلى ضرورة حسن إدارة الموارد واستغلالها بصورة جيدة ووضع خطة متكاملة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتحسين النسل والاهتمام بالبنيات التحتية لقطاع الثروة الحيوانية،

وطالب بركة بأهمية توعية الرعاة والمنتجين وحسن العلاقة بين المزارعين والرعاة وبأنهم شركاء في أرض المرعي، معلنا عن وضع تنفيذ مسلخ صادرات الثروة الحيوانية في أولويات المشروعات التنموية والبنيات التحتية لوزارة الثروة الحيوانية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق .

من جهته أوضح المهندس يسن عمر حمزة وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات التي تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية حيث تم التوقيع على إنشاء مسلخ للمساهمة في الصادرات بالإضافة للتوقيع مع شركة قناطر لإنتاج الأسماك، وقال إن الوزارة بدأت في إنفاذ شعار الدولة بالاهتمام بمعاش الناس عبر توزيع منتجات الثروة الحيوانية للمواطنين عبر مركز للبيع يتبع للوزارة .

وفي ذات السياق أوضح الدكتور عادل حسن حسين المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية أن الوزارة تعمل على تحسين صحة الحيوان والمحافظة على نسل القطيع وإدخال التقانات الحديثة في التلقيح الاصطناعي وإنفاذ مشروع العيادات البيطرية المتحركة ، وقال إن أكبر مشكلة تواجه الولاية حالياً مشكلة المسارات والمخارف والمشارع النيلية.



