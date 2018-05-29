مساعد رئيس الجمهورية يدعو الى ضرورة توسيع الحوار و التشاور السياسي

الخرطوم في 29-5-2018 (سونا) - دعا الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية الى ضرورة توسيع الحوار و التشاور السياسي بين القوى السياسية بالبلاد، لافتا الى أهمية إنزال توصيات الحوار الوطني لأرض الواقع ليكون برنامج عمل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري بالدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن الذي أوضح - في تصريح صحفي - أن اللقاء تناول عددا من القضايا المهمة، وقال " اتفقنا في بعض و أخرى فيها مجال للنقاش" مشيرا الى أن اللقاء شمل معاش الناس وكيفية رفع العبء عن كاهل المواطن بجانب بحث قضايا الانتخابات و إجازة قانونها و الإعداد لها، لافتا الى أنه بقوة الدفع السياسي والتشاور والتحاور يمكن الوصول إلى اتفاق مشترك،

وأكد بأن المعطيات السياسية قابلة الى التحول الى معطيات إيجابية وتعهد ببذل جهود مقدرة لتحقيق الهدف المنشود، وقال " إن القوى السياسية بالبلاد يمكن أن تقدم تنازلات " وأضاف سنواصل في اللقاءات مع بقية القوى السياسية للوصول إلى رؤية مشتركة .

