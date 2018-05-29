مجلس الولايات يجيز بيان وزارة الداخلية

الخرطوم 29-5-2018 (سونا) - أجاز مجلس الولايات - في جلسته اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس - بيان وزارة الداخلية حول سير أعمال السجل المدني بالولايات؛ قدمه المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية.

واستعرض البيان سير أعمال السجل المدني في الولايات الذي اعتمد على أحدث التقنيات لنظام التسجيل المدني للوصول لأحدث نظم تعريف الأشخاص وإنتاج الوثائق الثبوتية.

وقال إبراهيم محمود إنه يوجد (13) مركزاً ثابتاً بولاية الخرطوم و(59) مركز تسجيل لبقية الولايات؛ بعد بناء وإعادة تأهيل بعض المباني وربطها شبكيا وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، .

وأوضح الوزير أن من أهم التحديات التي تواجه الوزارة ضعف الوعي بأهمية التسجيل والإحجام عنه من قبل المواطنين بجانب ضعف دور الإعلام بالتوعية وضعف بنية الاتصالات ببعض المحليات وعدم توفير خدمات الربط الشبكي.

من جانبه؛ أشاد أعضاء المجلس بالبيان واكدوا أهمية الوزارة في ضبط الهوية السودانية وحمايتها والتطور الملحوظ لمراكز خدمات الجمهور. وشددوا على ضرورة توفير التمويل اللازم لمساعدة الوزارة في القيام بدورها. وأكدوا على ضرورة دور الإعلام في التوعية بفوائد السجل المدني وأهميته.

وطالبوا بالإسراع بتسجيل كافة الأجانب وحصرهم، وتوفير الكادر المؤهل والمدرب من خلال تشجيع التعليم التقني وتوفير الإمكانات اللازمة.

