اكتمال 90% من أعمال التحكيم بمدن توطين أعالي عطبرة وسيتيت

الخرطوم 29-5-2018 (سونا) - أكد الاستاذ عبدالرحمن عبدالله مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود اكتمال 90% من أعمال التحكيم بمدن إعادة التوطين في مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.

وهنأ المفوض مواطني مدن إعادة التوطين بشهر رمضان المبارك، منوها الى أن مرحلة التحكيم للمتأثرين بمجمع السدين بلغت أكثر من 90%، معلنا اكتمال المرحلة الأخيرة في مدن ولاية كسلا (9-10-11) حيث أصدرت هيئة التحكيم قراراتها وتم تنفيذها، في الوقت الذي اكتملت فيه أعمال هيئة التحكيم في مدن القضارف (1-3-4-5)، وأصدرت هيئة التحكيم قراراتها وتم تنفيذها، فيما تتواصل أعمال التحكيم في مدن القضارف منطقة الفشقة في المدن (2-6-7-8 ).

وقال عبدالرحمن إن عملية إعادة التوطين تشتمل على ثلاث مراحل: الأولى تمت بالإحصاء الشامل في 2010م قبل بداية إعادة التوطين، أعقبتها المرحلة الثانية والتي تضمنت نشر كشوفات الإحصاء واستيفاء الحقوق لكل المجموعات المتأثرة ببحيرة سدي أعالي عطبرة وسيتيت، فيما تتصل المرحلة الأخيرة بالتحكيم بتعيين قاضي تحكيم من قبل رئيس القضاء .

تجدر الإشارة الى توطين المتأثرين من قيام مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت تم في 11 مدينة سكنية بولايتي القضارف وكسلا؛ حيث زودت هذه المدن بكافة الخدمات، كما تم تشييد العديد من الطرق الرابطة بين المدن والطريق القومي، بالإضافه الى تزويد هذه المدن بخدمات الكهرباء والمياه.

