برنامج تسويق الثروة الحيوانية يعتزم تنفيذ حفائر بقيمة اكثر من 17 مليون جنيه بالنيل الأبيض

كوستي 29-05-2018م (سونا) - وقف الدكتور فتحى شداد المستشار العام لبرنامج تسويق الثروة الحيوانيه والقدرة على الصمود بالسودان على مواقع الحفائر التى يعتزم البرنامج انشاءها بعدد من المناطق بمحليتى السلام والجبلين.

جاء ذلك خلال زيارته لتلك المناطق رافقه العمدة الحاج عقيد عضو المجلس التشريعى الولائي، والمهندس خليفة محمد على اختصاصى الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف ببرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بالوحده التنفيذية بالنيل الابيض.

وأكد شداد أن المجتمعات الرعوية والمزارعين هم الاكثر حاجة للتكيف مع المتغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بالمياه لاهميتها للانسان والحيوان، وقال إن العمل سينطلق بتلك الحفائر فى يونيو المقبل بتكلفة اجمالية تصل الى 17 مليون و136 الف جنيه ، يسهم المكون المحلى منها بـ 8% من جملة التكلفة، مؤكدا تحديد مواقع الحفائر والتى تتراوح سعتها مابين عشرين الى خمسة وعشرين الف متر مكعب من المياه.

من جانبه دعا العمدة الحاج عقيد عضو المجلس التشريعي مواطني تلك المناطق للمحافظة على تلك الموارد المائية لتحقيق أكبر فائدة للانسان والحيوان.



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