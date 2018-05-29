النائب الأول يقف على سير تنفيذ خطة تطوير الصناعة الدوائية

الخرطوم 29-5-2018 (سونا)- ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء اجتماعاً ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فريق د.محمدعثمان الركابي،ووزير الصحة بالإنابة د.فردوس عبدالرحمن،ومحافظ بنك السودان المركزي د.حازم عبدالقادر،والمدير العام للصندوق القومي للامدادات الطبية د.جمال خلف الله.

ووقف الإجتماع على سير تنفيذ خطة تطوير الصناعة الدوائية 2017م - 2020م ،واطمأن على انسياب الأدوية للبلاد.

ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزارة المالية بالاستمرار في توفير ميزانيات العلاج المجاني والأمراض المزمنة تأكيدا لدعم الدولة للشرائح الضعيفة ، كما وجه بنك السودان المركزي بالاستمرار في توفير النقد الأجنبي لأدوية الصندوق القومي للامدادات الطبية وإعطاء الأولوية في تخصيص النقد الأجنبي للأدوية.

