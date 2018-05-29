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أخبار محلية - اقتصادية

قطاع التنمية الاقتصادية يستعرض تقارير الاحتياجات من الوقود والمدخلات الزراعية والصناعية

التاريخ : 29-05-2018 - 05:08:00 مساءً
الخرطوم 29-5-2018 (سونا) - استعرض قطاع التنمية الإقتصادية فى اجتماعه اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار تقارير حول الاحتياجات من الوقود والمدخلات الزراعية والمدخلات الصناعية والاحتياجات من السلع الغذائية والاستراتيجية وتكاليفها حسب الأولويات ، وقد تم وضع التقديرات وفقاً لاحتياجات البلاد من الفترة المتبقية للعام 2018م بناء على متوسط الإستهلاك اليومي.
وأوصى القطاع بزيادة إنتاج الوقود وتقليل استهلاكه من خلال إعمال البدائل والتنسيق بين القطاعات المختلفة ومعالجة مشاكل المصانع وزيادة طاقاتها الإنتاجية وتنظيم الأسواق وتفعيل قانون المنافسة ومنع سياسة الاحتكار.
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