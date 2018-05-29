الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:51:00 PM

أخبار العالم - اخبار عربية

مجلس الشورى في قطر يوافق على مشروع قانون لمنح الاقامة الدائمة للأجانب

التاريخ : 29-05-2018 - 05:12:00 مساءً
الدوحة 29-05-2018م (أ ف ب) - وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج، بحسب ما اوردت وسائل اعلام قطرية.

وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري ان يحصلوا على الاقامة الدائمة، اضافة الى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" او "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وبعد موافقة مجلس الشورى، ستتم احالة توصياته الى الحكومة والامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل ان يصبح قانونا.

واوردت صحيفة "الراية" القطرية ان مشروع القانون نص على "إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون".

يبلغ عدد سكان قطر 2,71 مليون شخص، 90 بالمئة منهم أجانب بينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء للتحضير لاستضافة كأس العالم في 2022.

وهناك قرابة 315 ألف مواطن قطري.

ط ي
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء