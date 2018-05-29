مجلس الشورى في قطر يوافق على مشروع قانون لمنح الاقامة الدائمة للأجانب

الدوحة 29-05-2018م (أ ف ب) - وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج، بحسب ما اوردت وسائل اعلام قطرية.



وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري ان يحصلوا على الاقامة الدائمة، اضافة الى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" او "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".



وبعد موافقة مجلس الشورى، ستتم احالة توصياته الى الحكومة والامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل ان يصبح قانونا.



واوردت صحيفة "الراية" القطرية ان مشروع القانون نص على "إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون".



يبلغ عدد سكان قطر 2,71 مليون شخص، 90 بالمئة منهم أجانب بينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء للتحضير لاستضافة كأس العالم في 2022.



وهناك قرابة 315 ألف مواطن قطري.



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