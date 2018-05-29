المجلس الوطني يجيز تقرير لجنة الصناعة حول بيان وزارة الاستثمار

الخرطوم 29-5-2018 (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم تقرير لجنة الصناعة حول بيان وزارة الاستثمار عن أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من العام 2018م ، تناول فيه محمد طاهر اوشام، نائب رئيس اللجنة أهمية اللوائح الاستثمارية ودور الأسواق الحرة وتبسيط الإجراءات القانونية، مشيرا الى الجهود المبذولة فى ترقية مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التى تعترض تنفيذ عملية الاستثمار، متطرقا الى أهمية الحكومة الإلكترونية.

وقال أوشام إن الوزارة ماضية فى إكمال الاستيعاب وتكملة الهيكل الوظيفي وتحديث قاعدة البيانات، مؤكدا الاستمرار فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة.

ورصد تقرير اللجنة المشروعات ونسبة تنفيذها، وأبان أن الوزارة أكملت المسح الميداني لاعتماد الخارطة الاستثمارية، ورصدت اللجنة المشاكل والمعوقات والنزاعات التي تقع بين ملاك الأراضي والمستثمرين وعدم تفعيل وتجديد قانون الاستثمار.

وأوصت اللجنة بإحكام التنسيق بين الجهات المعنية وتعديل قانون الاستثمار لاستيعاب المستثمرين وضرورة التوزيع العادل للمشاريع الاستثمارية على جميع الولايات حسب الميزة النسبية؛ الى جانب تشجيع دور القطاع الخاص ورفع قدراته للاضطلاع بدور أكبر فى الاستثمار.

وأمن أعضاء المجلس الوطني على أهمية وزارة الاستثمار، متطرقين الى المعوقات التى تواجه الوزارة ، ودعوا الى إكمال الخارطة الاستثمارية، مشيرين الى ارتفاع الأسعار فى وقت يكثر فيه الحديث عن الاستثمار لخفض الأسعار، وطالب المتحدثون بنقل الاستثمار للولايات ، كما طالبوا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لإعادة غطاء الغابات وفق رؤية إنتاج الصمغ العربي، مقترحين الاستثمار فى الصحة العلاجية، كما اقترحوا تعديل الدستور لمعالجة التقاطعات فى الاستثمارات بالسودان.

وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، قال إن هناك شروطا لقبول المستثمر وإن وزارته بدأت المسح فى أراضي الاستثمار فى الشمالية ونهر النيل، مبينا تقاطع السلطات الاتحادية والولائية، مشيرا الى أن متابعة المستثمرين أحد المشاكل التى تعترض عمل الوزارة .

ودعا مبارك المجلس الوطني للتدخل والرقابة والمتابعة وإيجاد الحلول العاجلة، مستعرضا مسؤوليات وزارة الاستثمار، مقرا بتأخر الخارطة الإستثمارية، عزا ذلك الى آفاق التصور وكيفية بنائها والمصادقة المالية لهذا التصور، مؤكدا وصول الوزارة الى خارطة استثمارية أساسية تسكتمل رؤيتها خلال هذا العام والتى تملك بنكا للمعلومات ومفتاحا للمستثمر ، متطرقا الى المصفوفة الاستثمارية فى المعادن والثقافة والسياحة وزيادة الإنتاج وقيام مجمعات صناعية، مبينا أن مستقبل السودان فى الصناعة التحويلية.

