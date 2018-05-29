لوك أويل تعلق خططا بشأن إيران بسبب تهديد العقوبات الأمريكية

موسكو 29-05-2018م (رويترز) - قال مسؤول في لوك أويل يوم الثلاثاء إن ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع بإيران في الوقت الراهن بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية.



وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران وقوى عالمية كبرى لتقييد طموحات إيران النووية.



وأبلغ المسؤول مؤتمرا عبر الهاتف بعد الإعلان عن نتائج لوك أويل في الربع الأول قائلا ”بالنظر إلى التطورات الأخيرة، أعتقد أن من السابق لأوانه القول ماذا ستكون خططنا (بشأن إيران). علقنا كل شيء بشكل أساسي في الوقت الحالي“.



وقالت لوك أويل يوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول زاد إلى 109.1 مليار روبل (1.8 مليار دولار) بارتفاع 75 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بدعم من ارتفاع أسعار النفط.



وقال المسؤول إن تركيز الشركة يظل على أنشطتها المحلية. وقال ”لا نخطط للقيام بأي شيء مهم على جانب الدمج والاستحواذ الدولي“.



كانت لوك أويل تجري محادثات مع إيران بشأن تطوير حقلي ابتيمور ومنصوري النفطيين.



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