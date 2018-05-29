السودان يجدد الحرص علي تعزيز علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية

الخرطوم 29-5-2018 (سونا) - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي لدى لقائه بمكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر اوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار كافة وموقف الإستثمارات السعودية بالسودان في إطار الجهود الرامية للتوسع في الاستثمارات السعودية بالسودان الى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك ، كما تطرق اللقاء الى دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاستثمار خلال اللقاء بالمستثمرين والشركات السعودية، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز علاقات التعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين .

من جانبه قدم السفير السعودي شرحا مفصلا عن جهود السفارة في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية بالسودان، مشيدا بالجهود التي تضطلع بها الوزارة في تهيئة بيئة الاستثمار ورعاية الاستثمارات القائمة، مبديا حرصه على تقوية التعاون و التنسيق مع الوزارة في ما يلي قضايا الإستثمار.

