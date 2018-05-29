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أخبار محلية - سياسية

احزاب الوحدة الوطنية:المعطيات السياسية تتطلب من اطراف التفاوض بدء الحوار المباشر‎

التاريخ : 29-05-2018 - 07:32:00 مساءً
الخرطوم 29-5-2018(سونا) - قال مجلس احزاب الوحدة الوطنية، إن الاحوال السياسية في بيئة اطراف التفاوض تتطلب معطيات جديدة تقودهما الي بدء التفاوض باعجل ما يكون لمصلحة السلام في البلاد.
وجدد الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي ثقة المجلس في استعداد الحكومة لتلبية دعوة استئناف التفاوض متي ما توفرت الجدية والموضوعية لانجاح التفاوض .
واكد جابر ان الحل السلمي يكمن في التحاور البيني والوسائل السلمية حول قضايا الخلاف، مبيناً ان الشعب السوداني سئم الصراع المسلح بين المجموعات لما خلفه من اثار سالبة علي الاوضاع العامة وخاصة الاقتصادية.
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