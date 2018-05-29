مساعد رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس حركة الإصلاح الان قضايا السلام بالبلاد

الخرطوم 29-5-2018م (سونا) - بحث الاستاذ موسي محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية والدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الان رئيس الاصطفاف الوطني اليوم بالقصر الجمهوري قضية السلام في البلاد باعتبارها أولوية أساسية وتم الاتفاق علي ضرورة إيقاف الحرب و تحقيق السلام في البلاد كما أمنا علي موقف القوي السياسيه وهو ايقاف الحرب .

و قال الدكتور غازي في تصريح لـ "سونا" أن اللقاء يأتي في إطار الاتصال بالقوي السياسية و مبدأ الوحده الوطنيه كمطلب أساسي في المرحلة القادمة مشيرا إلي أنه لدينا تفاهمات مع عدد من الأحزاب السياسية حول اللقاءات و محاولة توحيد الحركة السياسية عامة مع توحيد الأحزاب السياسية ما امكن من خلال البرامج .

وقال غازي "سنقوم بزيارة لرؤساء الأحزاب السياسية للتشاور حول هذه المسألة" وأضاف بان اللقاء تطرق لقضايا الراهن سيما القضية الاقتصادية وضرورة تكثيف الجهود لحلها .