ورشة حول مهارات التفاوض في فض النزاعات للجندر‎ بالفاشر

الفاشر 29ـ5ــ2018م (سونا) - نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية شمال دارفور بالتعاون مع وحدة استشارية الجندر بالـ"يوناميد" اليوم بقاعة اجتماعات الوزارة ورشة عمل حول مهارات التفاوض في فض النزعات لقيادات لجنة الاجاويد والمصالحات ولجنة القرار 1325 بالولاية .

وخاطب الجلسة الافتتاحية للورشة وزير الشؤون الاجتماعية يوسف اسحاق ادم مبينا ان الورشة تهدف الي بناء وتعزيز قدرات ومهارات التفاوض للمشاركين من النساء والرجال ،مشيرا الي اهمية وجود التمثيل المشترك للرجال والنساء في كافة لجان التفاوض لمعالجة مختلف القضايا وخاصة الخلافية منها من اجل المساهمة في السلام والتنمية المستدامة ،مشيرا في ذلك الي الارث التاريخي الكبير لدارفور في فن الجودية والتفاوض وكيف اسهمت تلك الجودية في بناء السلام والاستقرار .

واكدت مسؤولة قسم الجندر باليوناميد السيدة بنت سودا ان الورشة تاتي كواحدة من ضمن سلسلة من الورش التى تنظمها اليوناميد بهدف تمكين المشاركين من اتقان فن التفاوض باعتبار ان ذلك يعد ضرورة لازمة لكل من يريد ان يتولي قيادة الاخرين واكدت التزام اليوناميد بانفاذ العديد من الورش الخاصة بالمراة من اجل رفع قدراتها في مختلف المجالات.

يذكر ان الورشة تستمر لمدة ثلاثة ايام يتم خلالها مناقشة العديد من الاوراق المتعلقة بفن ومهارات التفاوض.