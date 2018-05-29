د. فيصل:المؤتمر الوطني حزب يقوم على مبادئ وقيم الاسلام الحنيف

الخرطوم 29-5-2018م (سونا) - أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن المؤتمر الوطني حزب يقوم على مبادئ وقيم الاسلام الحنيف والتذكرة بيوم الدين والخلق الكريم وتعهد القرأن الكريم مبينا أن النظام الاساسي للحزب يؤكد تلك التوجهات في نصوصه.

ووجه فيصل لدى مخاطبته اليوم ختام فعاليات مهرجان القران الكريم الثاني الذي نظمته امانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات بحضور الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين رئيس الحزب بالولاية والي الخرطوم والاستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والدكتور احمد عبدالجليل الكاروري أمين امانة التزكية بالمؤتمر الوطني وزير الدولة بوزارة الاوقاف والدكتور الحاج ادم يوسف رئيس قطاع الفكر والثقافة وشئون المجتمع بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم وجمع غفير من قيادات الحزب بالولاية وعدد من الائمة والدعاة وحفظة كتاب الله وجه بالاستمرار في تنظيم مهرجانات حفظ القران الكريم ناقلاً لقيادات الحزب بالولاية تحايا المشير عمرالبشير رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية واعضاء المكتب القيادي للحزب.

وحيا إبراهيم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين ونائبه الاستاذ محمد حاتم سليمان وشكر أمانة التزكية بالمؤتمر الوطني لرعايتها الاحتفال ورعاية المناشط الدعوية بولاية الخرطوم موضحاً أن البركات بدأت تتنزل على السودان في شهر الخير وأن ماتعانيه البلاد من أزمات بدأت في الانقشاع .

ومن جانبه أوضح الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والي الولاية أن السودان يسعى لبناء امة منتجة مجاهدة وان المؤتمر الوطني يستمد شرعية وجوده من القران الكريم الذي يمثل العهد بين الانقاذ والشعب السوداني موضحاً أن مساجد ولاية الخرطوم التي تصلي التراويح بجزء كامل إزدادت بواقع 600 مسجد لهذا العام لتصبح 1620 مسجد تصلي بالجزء من جملة 5187 مسجدا بالولاية مؤكدا ان هذا مؤشر لقياس تدين المجتمع في وقت تمتلئ المساجد بالشباب .

وعلى صعيد متصل دعا الدكتور احمد عبدالجليل الكاروري أمين امانة التزكية بالمؤتمر الوطني وزير الدولة بالارشاد جميع شرائح المجتمع للارتباط بالقران الكريم خاصة الشباب لما يواجهوه من تحديات وإستهداف وتوحيد الصف وجمع الكلمة بين الدعاة وتكامل الادوار بين المؤسسات الطوعية والحزبية والرسمية خدمة للدعوة وترتيب أولويات القطاع الدعوي.

وعلى ذات الصعيد شكر الدكتور الحاج أدم يوسف رئيس قطاع الفكر والثقافة وشئون المجتمع بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم قيادات المؤتمر الوطني بالاحياء وشعب الاساس والقواعد على جهودهم لانجاح المهرجان مبيناً أنه يختص بحفظة القرأن الكريم من عضوية المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم موضحاً أن هناك مهرجان للحافظات من نساء عضوية الحزب بالولاية لاعانتهم على تزكية النفس مؤكدا أن القرأن هو من نقل الامة العربية إلى أمة تقود الامم مطالباً شرائح المجتمع وقيادات المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن يزكوا أنفسهم بالقرأن الكريم ويتنافسوا على حفظه وتجويده.

