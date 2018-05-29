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أخبار محلية - سياسية

عقد اللجنة العليا برئاسة البشير والسيسي في أكتوبر القادم بالخرطوم

التاريخ : 29-05-2018 - 08:43:00 مساءً
القاهرة 29-5-2018م (سونا) - ترأس وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والمصرية؛ والتي بدأت أعمالها بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، بينما ترأس وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري جانب بلاده.
وتركزت مباحثات الجانبين على بحث السبل الكفيلة بتفعيل آليات التعاون الثنائي خاصة اللجنة الرباعية واللجنة العسكرية ولجان التعاون البرلماني.
كذلك تمت الإشادة بأعمال اللجان التي تتولى تيسير حركة مواطني البلدين كلجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية.
كما تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا برئاسة الرئيسين البشير والسيسي في أكتوبر القادم بالخرطوم، أيضا بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية واتفقا على تنسيق مواقفهما حيال هذه القضايا.
وكان السيد وزير الخارجية قد التقى في مستهل الزيارة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمله تحياته لفخامة الرئيس البشير؛ متطلعا أن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور خلال الفترة القادمة.
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