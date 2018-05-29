أرور يخاطب ورشة تطوير أدوات ووسائل نقل التقانة والإرشاد الحقلي بنيالا

نيالا 29-5-2018 (سونا)- خاطب وزير الثروة الحيوانية جمعة بشارة ارور بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ورشة لتطوير ادوات ووسائل نقل التقانة والارشاد الحقلي وتسليم المعدات لولايات دارفور نظمتها الادارة العامة للارشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة بوزارة الثروة الحيوانية

وتعهد ارور لدى مخاطبته الورشة بتحسين النسل وتطوير السلالات ، واعدا بالعمل مع الولاية لتطوير الاستزراع السمكي حتى تلحق ببقية ولايات السودان في تنوع التغذية بجانب استجلاب (10) خيول حرة لتحسين سلالات الخيول بالولاية والتي لها 60% من خيول السباقات بالخرطوم، منوها الى أن ولاية جنوب دارفور بها ثاني افضل معمل مركزي على مستوى السودان تغطي كل ولايات دارفور لاسيما وانهم رفعوا شعار (ثورتنا في ثروتنا) .

ووعد بشارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالثروة الحيوانية بجنوب دارفور.

ولفت والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي الى أن ولايات دارفور لها عدد مقدر من الثروة الحيوانية على النمط التقليدي، وقال بعد استباب الامن والاستقرار والمصالحات القبلية والسلم الاجتماعي سيتجهون الى تغيير المفاهيم بنقل التقانة بتطوير ادوات ووسائل نقل التقانة والإرشاد الحقلي

ودعا الفكي الى تطوير القضية الكلية للاقتصاد بعمل مشاريع متكاملة، منوها الى انهم يسعون الى استقرار وتطوير الرحل عبر عدة شراكات من بينها شراكة مع شركة زادنا بـ(200) بقرة فريزيان و(15) وحدة ري محوري بجانب (150) الف دجاج بياض و(40) الف دجاج لاحم.

وأكد المدير العام للادارة العامة للارشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاه دكتور إبراهيم حسن أحمد أن الهدف من الورشة التنسيقية لولايات دارفور الـ(5) هو نقل تقانات الانتاج الحيواني فضلا عن تسليمهم وحدات تقانة تصنيع الآليات واللحوم بدعم من وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية ، مشيراً الى تخصيص وحدتين لكل ولاية الامر الذي يساهم في خلق وظائف للشباب واضافة قيمة مضافة لمنتجات الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان..

