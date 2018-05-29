أسامة فيصل يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

الخرطوم فى 29-5-2018 (سونا) - التقي أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية ظهر اليوم بمكتبه بجان ميشال سفير الإتحاد الأوروبي لدى الخرطوم وناقشا عددا من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واشاد وزير الدولة بالتعاطي الايجابي مع الاتحاد الاوروبي وقدم شرحا للتطورات السياسية والاقتصادية، مشيرا الي ان السودان سبق وان نجح في تجاوز التحديات الاقتصادية المركبة التي تزامنت مع الحظر التجاري الامريكي و انفصال جنوب السودان وان السودان قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة،

كما تناول في حديثه ايضا العلاقات بدول الجوار، مشيرا الى دور السودان الايجابي في استقرار الاوضاع الإقليمية.

ودعا الاتحاد الاوروبي الي تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في السودان كما اكد تعاون السودان في مجال حقوق الانسان منوهاً الي الإصلاحات التشريعية الجارية .

من جانبه اكد سفير الاتحاد الاتحاد الاوروبي استعدادهم لمساعدة السودان في القطاع الاقتصادي والاصلاحات المالية وتوسيع مظلة التحصيل الضريبي ، كما اشاد بدور السودان الإقليمي خاصة عبر منظمة الإيقاد تجاه عملية اعادة احياء السلام في جنوب السودان

واتفق الجانبان علي مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية و مخاطبة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

