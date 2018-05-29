والي ولاية وسط دارفور يدعو اليوناميد للتعاون في برنامج العودة الطوعية والخدمات

زالنجي في 29/5/2018 (سونا) - دعا والي ولاية وسط دارفور الأستاذ محمد أحمد جاد السيد ، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (اليوناميد) للتعاون في برنامج العودة الطوعية بما يمكن العائدين من قضاء موسم الخريف في مناطقهم الأصلية وتقديم المعينات الزراعية لهم وتمكينهم من الدخول الى دائرة الإنتاج.

ووعد جاد السيد لدى مخاطبته الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر مايو ، وعد قيادة البعثة في زالنجي بلقاءات خلال الأيام لمناقشة سبل التعاون في مجال التنمية والخدمات والطرق.

كما تفقد الوالي صباح اليوم رئاسة شرطة الولاية واستمع إلي تنوير مفصل من قيادة شرطة الولاية حول الوضع الأمني وطالبها بالوقوف مع برامج حكومته في الفترة القادمة لفرض هيبة الدولة ووعد بتذليل جميع العقبات التي تواجه الشرطة في أداء واجبها بالوجه الأكمل.

الى ذلك زار والي الولاية الشمالية وزارات التخطيط العمراني والمرافق العامة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والإعلام ،وإستمع إلى تنوير الوزراء ومدراء الإدارات المتخصصة ووجه خلالها وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل حول الإنشاءات ورفعه له خلال الأيام القادمة يحوي أسماء الشركات المشرفة على تشييدها ومواقيت التسليم والدفوعات والمعوقات بغية تذليلها والإسراع في تنفيذها .

كما وجه وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالفرق الأندية والاتحادات الرياضية والفروسية والمسرح لتغطية الفراغ وسط الشباب .

وفي الشؤون الاجتماعية وجه الوالي بتمكين الدعاة والاهتمام بالخلاوى ودور العبادة ، وأشار إلى أن حكومته تعطي أولوية لملف العودة الطوعية ومعالجة مسألة الفاقد التربوي التي أفرزتها الحرب وإدخال ما تبقى من الشرائح تحت مظلة التأمين الصحي.





