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أخبار العالم - اخبار عالمية
نيكي ينخفض 1.37% في بداية التعامل بطوكيو
التاريخ :
30-05-2018 - 05:36:00 صباحاً
طوكيو 30-5-2018 م (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 1.37 في المئة إلى 22051.97 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 في المئة إلى 1738.54 نقطة.
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