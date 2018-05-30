الخرطوم 30-5-2018(سونا) حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه

السوداني اليوم الأربعاء ب 28.1480 جنيها وعليه فإن أعلي سعر له هو 29.2739جنيها وأدناه 27.0221 جنيها.

