الخرطوم 30-5-2018 (سونا) - فيما يلي تورد (سونا) أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء شراء وبيعا ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1653 0.1661 0.1657
الجنيه الاسترليني 23.7942 23.9132 23.8537
الفرنك السويسري 18.0777 18.1681 18.1229
الدولار الكندي 13.7752 13.8441 13.8096
كرونة السويدية 2.0017 2.0117 2.0067
الكرونة النرويجية 2.1639 2.1747 2.1693
الكرون الدنماركي 2.783 2.7969 2.79
الدينار الكويتي 59.0046 59.2996 59.1521
الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.5254 47.763 47.6442
الريال العماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 20.7157 20.8193 20.7675