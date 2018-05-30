4.5 تريليون دولار حجم صفقات التجارة الإلكترونية الصينية في عام 2017

بكين 30 مايو 2018 (شينخوا) وصل حجم صفقات التجارة الالكترونية الصينية بعام 2017 إلى 29.16 تريليون يوان (نحو 4.5 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 11.7 في المئة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صدر اليوم.

وأصدرت وزارة التجارة هذا التقرير في مؤتمر التجارة الالكترونية الصينية 2018 الذي عقد ببكين.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة للمنتجات على الإنترنت بلغ 16.87 تريليون يوان بعام 2017 بزيادة 21 في المئة على أساس سنوي بينما بلغ حجم الصفقات للخدمات على الإنترنت 4.96 تريليون يوان، بزيادة 35.1 في المئة.

وبلغ حجم المبيعات بالتجزئة على الإنترنت 7.18 تريليون يوان، ومنها 1.24 تريليون يوان من المناطق الريفية الصينية، وفقا للتقرير.

وقالت تشيان فانغ لي، مسؤولة دائرة التجارة الالكترونية والمعلومات التابعة لوزارة التجارة، إن التجارة الالكترونية قادت الاقتصاد الرقمي الصيني وساعدت على تخفيف الفقر في المناطق الريفية بعام 2017.

وذكرت تشيان أن ثمة توقعات بأن تشهد التجارة الالكترونية الصينية نموا سريعا في عام 2018 أيضا، مضيفة "إننا نأمل توسيع التجارة الالكترونية بشكل أكبر إلى جنوب شرقي آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية".

