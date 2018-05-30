ايلا يؤكد الالتزام بإستقطاب وجذب الإستثمارات لمشروع الجزيرة



مدني 30-5-2018م(سونا)- شدد الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة على ضرورة إصدار المحددات الفنية للعملية الزراعية بواسطة الجهات العلمية المتخصصة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم أعضاء جمعية اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة برئاسة الأستاذ عبد السلام الشامي .

وأشار الي الإهتمام الكبير الذي ظلت توليه رئاسة الجمهورية لنهضة مشروع الجزيرة ليعود قاطرة للإقتصاد الوطني . وأعلن إلتزام الولاية بإستقطاب وجذب الإستثمار للمشروع ولفت للنجاحات الكبيرة في الإنتاج التي حققها التمويل الفردي والشراكات التعاقدية خلال الموسم الزراعي السابق .

ودعا الشامي الي ضرورة إحكام التنسيق بين شركاء الإنتاج الزراعي وإزالة التقاطعات بين تنظيم المزارعين ومجلس إدارة مشروع الجزيرة مؤكداً رغبة المزارعين الدخول بجدية تامة للموسم الجديد وتحقيق إنتاجية عالية رغم تأخير تطهير قنوات الري وإنعدام الصيانة في العبارات والقناطر وفتح المياه دون وجود المزارعين في الغيط .