إكتمال تزويد الآليات الزراعية بالوقود لتحضير الأراضي بمشروع الجزيرة



مدني30-5-2018م(سونا) -ترأس الأستاذ الأمين محمد وداعه معتمد محلية القرشي صباح اليوم برئاسة المحلية الإجتماع الدوري للجنة إنجاح الموسم الزراعي بالمحلية .

وأعلن المهندس العليش البشرى مدير شؤون الغيط بمشروع الجزيرة عن إكتمال تزويد عدد كبير من الآليات الزراعية بالوقود لتسوية وتحضير الأراضي مما أدى إلى سير العمليات الزراعية بصورة طيبه وأشار إلى المساحات الواسعة التي سيتم زراعتها بالمحصولات الرئيسه .

من جانبه أكد المهندس مهدي محمد نور مدير إدارة الري إنتظام العمل في إصلاح وتقوية الجسور وتطهير القنوات الرئيسة .

وشدد ممثل هيئة البحوث الزراعية على أهمية الزراعة المبكرة لزيادة الإنتاجية إلى جانب إستعداد الإدارة الزراعية بتوفير التقاوي المحسنة .

فيما عبر المعتمد عن إشادته بالجهود التي تبذلها الإدارة الزراعية والجمعيات والروابط والشركات وإدارات الري لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق أهدافه داعياً الي تضافر الجهود كافة لزراعة كل المساحات المستهدفة في العروة الصيفية ولفت للجهود الجارية لقيام محلج الأقطان بالقرشي .

