والي النيل الأزرق يؤكد حرص حكومته لإحكام التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة بالولاية

الدمازين 30-5-2018م (سونا) - اكد الاستاذ خالد حسين والي النيل الأزرق حرص حكومته العمل على إحكام التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة بالولاية تكاملا للادوار ودعما لعملية الاستقرار التي تشهدها الولاية .

جاء ذلك لدي زيارته صباح اليوم مقر المجلس التشريعي بالولاية ومخاطبته قيادات ونواب المجلس التشريعي الولائي ضمن زياراته التفقدية للمؤسسات يرافقه عبدالرحمن بلال بالعيد نائب الوالي وياسر ابراهيم بابكر معتمد الرئاسة للتنسيق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وعدد من اعضاء حكومة الولاية.

ودعا خالد اللجان المتخصصة بالمجلس التشريعي للتواصل والاضطلاع بدورها كاملا.

وجدد سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي التزام المجلس واسناده لحكومة الولاية معربا عن شكره وتقديره لاهتمام حكومة الولاية ودعمها المتواصل للمجلس التشريعي وتمكينه من اداء دوره الرقابي والتشريعي.