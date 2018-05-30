د. الجاز يلتقى سفير روسيا بالخرطوم

الخرطوم فى 30-5-2018م (سونا) - بحث الدكتور عوض احمد الجاز نائب رئيس اللجنة القومية العليا للعلاقات السودانية ودول البركس بمكتبه اليوم مع سفير روسيا بالخرطوم فلادمير جلتوف سبل تعزيز العلاقات السودانية الروسية واوجه التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأكد السفير الروسي رغبة القيادة السياسية لدى البلدين في المضي قدما للنهوض بالتعاون السياسي والاقتصادي بين الدولتين مشيرا الى تنسيق اللجان المشتركة بين الجانبين في اطار قمة مجموعة البريكس التي يجري التحضير لها في مقبل الايام بدولة جنوب افريقيا.