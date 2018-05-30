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مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق اليوم مستقرا

التاريخ : 30-05-2018 - 12:33:00 مساءً
الخرطوم في 30-5-2018 (سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقرا عند 4555.1 نقطة مقارنه مع تداولات يوم الثلاثاء الموافق 29/05/2018 م فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 18.127.726 جنيها الي 5.089.745 جنيها بنسبة إنخفاض بلغت(72) % .
وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 35.806 ورقة مالية الي 10.961 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت (69) % .
وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 46 صفقة إلي 37 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (20) %
ففي قطاع البنوك وشركات الاستثمار شهد اليوم إستقرار سعر سهم بنك فيصل الاسلامي السوداني عند 6.3 جنيهات ومصرف المزارع التجاري عند 1.42 جنيه.
وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية اليوم إرتفاع 4 إصدارات و إستقرار 7 إصدارت وإنخفاض إصدارة واحدة وذلك من جملة 12 إصدارة تم تداولها اليوم.



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