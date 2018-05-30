الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:00:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

صندوق النقد الدولي يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

التاريخ : 30-05-2018 - 01:28:00 مساءً
بكين في 30 مايو/العمانية/ دعا صندوق النقد الدولي اليوم كلًا من الصين والولايات المتحدة لتسوية نزاعهما التجاري.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي ألفريد شيبكه للصحفيين في بكين: " نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها ".
وشدد شيبكه على أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشرعلى العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين.
وقال شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين:"هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد".

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6ر6%
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء