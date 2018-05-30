صندوق النقد الدولي يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

بكين في 30 مايو/العمانية/ دعا صندوق النقد الدولي اليوم كلًا من الصين والولايات المتحدة لتسوية نزاعهما التجاري.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي ألفريد شيبكه للصحفيين في بكين: " نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها ".

وشدد شيبكه على أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشرعلى العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين.

وقال شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين:"هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد".



وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6ر6%