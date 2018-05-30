واغادوغو تستضيف الخميس معرض بذور الأنواع النباتية المطورة

واغادوغو 30-5-2018م (بانا) - علمت وكالة بانا للصحافة من مصدر رسمي أن معهد البيئة والأبحاث الزراعية البوركيني سينظم من 31 مايو إلى 03 يونيو 2018 الدورة الثالثة لمعرض بذور الأنواع النباتية المطورة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البحث العلمي أن الدورة التاسعة للمعرض ستقام حول محور "مساهمة بذور البقوليات في استحداث فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي وفي مجال التغذية"، برئاسة رئيس الحكومة بول كابا تيبا.

ويهدف المعرض إلى الارتقاء ببذور أنواع مطورة من النباتات عبر إعلام الفاعلين الرئيسيين من أجل تكثيف الإنتاج الزراعي بشكل مستدام في بوركينا فاسو.

وسيشهد المعرض مشاركة حوالي أربعين عارضا قادمين من مختلف الفروع البحثية للمعهد. وستكون عدة أنواع من البذور المطورة لأنواع نباتية مطورة متاحة للعرض والبيع.

وعلى هامش التظاهرة، ستقام ندوة تتضمن ثلاث محاضرات، إحداها حول مساهمة البقوليات في الأمن الغذائي، وأخرى حول مساهمة البقوليات في التغذية. أما المحاضرة الثالثة فستبرز مساهمة بذور البقوليات في استحداث فرص عمل للنساء والشباب.

