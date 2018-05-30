السودان والصين يؤكدان حرصهما علي تعزيز علاقات التعاون بينهما

‎ الخرطوم 30 - 5 - 2018 م ( سونا ) - أكد السودان والصين حرصهما علي العمل علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في كافة المجالات.

وبحث مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير الصيني لي ليانخه مستقبل وتطورات علاقات البلدين علي ضوء اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها البلدان .

وأعرب السفير الصيني في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن استعداد بلاده للتعاون مع السودان بما يحقق المصالح المشتركة مؤكدا ثقته بأن علاقات البلدين ستصبح أكثر تطورا في المستقبل .