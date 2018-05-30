الساعة الآن اليوم آخر تحديث 03:21:00 PM

أخبار محلية - سياسية

السودان والصين يؤكدان حرصهما علي تعزيز علاقات التعاون بينهما

التاريخ : 30-05-2018 - 01:33:00 مساءً
‎ الخرطوم 30 - 5 - 2018 م ( سونا ) - أكد السودان والصين حرصهما علي العمل علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في كافة المجالات.
وبحث مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير الصيني لي ليانخه مستقبل وتطورات علاقات البلدين علي ضوء اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها البلدان .
وأعرب السفير الصيني في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن استعداد بلاده للتعاون مع السودان بما يحقق المصالح المشتركة مؤكدا ثقته بأن علاقات البلدين ستصبح أكثر تطورا في المستقبل .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء