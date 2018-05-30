وزير الثروة الحيوانية يقف على سير العمل بمركز تنمية وتطوير الموارد الوراثية بنيالا

نيالا 30-5-2018م(سونا)-تفقد وزير الثروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة ارور خلال زيارته

مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور تفقد عددا من إدارات الوزارة حيث وقف سيادته على سير العمل بمركز تنمية وتطوير الموارد الوراثية ووحدة إنتاج اللقاحات ومعمل الأبحاث البيطرية بنيالا .

وأوضح بشارة أن زيارته جاءت للوقوف على المشاريع المهمة لقطاع الثروة الحيوانية بالولاية منها مشروع الدواجن والأعلاف ومشاريع الاستزراع السمكي وأشاد بالميزة النسبية لولاية جنوب دارفور وأهميتها الاقتصادية للولاية والسودان كافة .



وأكد جمعة دعمه للولاية بتأهيل وتطوير مصنع النيتروجين السائل بنيالا ودعمه بالمعدات والأدوات لتوفير النطف للتوسع في مجال التلقيح الاصطناعي لتحسين نسل الحيوان وتدريب وتأهيل الكوادر لدعم وزيادة الإنتاج وكذلك وعد بتأهيل المعمل لأهميته في أنه يغطي ولايات دارفور الخمس والتوسع في إنتاج اللقاحات حتى تغطي الشريط الممتد من تشاد إلي دولة جنوب السودان لضمان صحة وسلامة القطيع وضبط الأمراض العابرة للحدود .



ومن جانبه استعرض الدكتور نصر الدين خوجلي ممثل وزير الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور موقف الثروة الحيوانية بالولاية وأكد جاهزية وزارته لفصل الخريف بتوفير اللقاحات وفتح مسارات الثروة الحيوانية للبادية القادمين من المصايف ودول الجوار .