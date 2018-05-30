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أخبار محلية - سياسية

النائب العام يترأس الاجتماع الثاني للجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر

التاريخ : 30-05-2018 - 01:42:00 مساءً
الخرطوم فى 30-5-2018م (سونا) - ترأس مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بمقر النيابة العامة اليوم الاجتماع الثاني للجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور ممثلين للجهاز القضائي والأمن والمخابرات الوطني وهيئة الأركان المشتركة.
وواصلت اللجنة أعمالها السابقة بمراجعة التشريعات القانونية ذات الصلة ووضع رؤية للتعديلات القانونية في قانون الاتجار بالبشر للعام 2014 وكيفية التفرقة بين الاتجار بالبشر واللجوء بجانب إعداد الضوابط لحماية الشهود والضحايا حتي تتوافق والمعايير الدولية.
وشدد الاجتماع علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر في مجال الإحصاء ورفع التقارير وأهمية التدقيق الإحصائي في تجويد العمل وتلبية متطلبات العمل الإنساني وتوفير الاحتياجات للضحايا.
وأمن الاجتماع علي ضرورة التنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في مجالات التدريب والتوعية.
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