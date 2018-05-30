الإتحاد العام للأطباء البيطريين يؤكد دعمه ومساندته للكوادر البيطرية

الخرطوم 30-5-2018م(سونا)-اكد الإتحاد العام للأطباء البيطريين بولاية الخرطوم دعمه ومساندته للكوادر البيطرية وتيسير كل السبل التي تمكنها من أداء رسالتها علي الوجه الأكمل .

وثمن د.محمد الزين بابكر كرار رئيس الإتحاد العام للأطباء البياطرة بولاية الخرطوم لدي تفقده اليوم عدد من الأطباء البياطرة حلال برنامج تواصل الذي نفذه الإتحاد ، ثمن الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء البيطريين في ترقية وتطوير القطاع الحيواني بالولاية مشيراً الي الإسهامات الكبيرة التي قدمها د.حاتم محمد احمد ود.مني عوض في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البيطرية بالولاية مؤكداً إستمرار مسيرة العمل الإجتماعي عبر برنامج تواصل لتقديم الشكر والوفاء لكل من أسهم في تطوير مسيرة الطب البيطري بولاية الخرطوم وكان قد رافقه خلال البرنامج أمين عام الإتحاد ونائب الرئيس .

