المالية تلتزم بسداد مرتبات مايو ومنحة عيد الفطر المبارك لكافة العاملين بالدولة

الخرطوم في 30-5-2018(سونا) - أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بسداد مرتب شهر مايو 2018م متزامناً مع سداد منحة عيد الفطر المبارك لكل العاملين بالمركز والولايات لمقابلة احتياجات عيد الفطر المبارك .

وجاء في تعميم صحفي من المالية تحصلت ( سونا ) علي نسخة منه انه تم تحويل مبالغ المرتبات للولايات ومنحة العيد لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات للقيام بعملية تحويلها للولايات المختلفة ، وقصد بالاعلان المبكر لسداد المنحة من أجل تمكين وزارة المالية من السرعة في إكتمال الاجراءات في عملية التحويلات للوحدات والوزارات ، بجانب تمكين المفوضية من عملية التحويلات للولايات حتي يتمكن العاملون من استلام مستحقاتهم من المنحة في وقت مبكر قبل عطلة عيد الفطر المبارك لمقابلة إلتزامات العيد.