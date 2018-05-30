اقتصادى :معدلات التضخم تجاوزت المعدلات المستهدفة فى موازنة هذا العام

الخرطوم 30-5-2018م(سونا) - قال المحلل الاقتصادى بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إن معدلات التضخم تجاوزت المعدلات المستهدفة فى موازنة هذا العام والمقدرة بحوالى19%.

واستعرض الجاك فى تصريح (لسونا) أنواع التضخم ومسبباته فى البلاد والتى من بينها زيادة العرض والطلب بجانب التضخم بسبب زيادة التكلفة قائلا وهى زيادة ترتفع فيها مستويات الاسعار العامة نتيجة للزيادة فى تكلفة الاجور اضافة الى التضخم القائم على المضاربات والمبنى على التنبؤات موضحا ان هذا النوع ينتج من الخوف والهلع وتصل فيه الاسعار الى مستويات قياسية لافتا الى ان هذا النوع من اسوأ انواع التضخم.

وقال الجاك إن الحل لمشكلة التضخم يكمن فى استقرار سعر الصرف من خلال الاعتماد على تحويلات ومدخرات المغتربين مع انشاء بورصة للذهب والمعادن بصورة عاجلة وترشيد الانفاق العام فضلا عن مراجعة السياسات الاقتصادية بتوجيهها نحو قضايا الانتاج من خلال برنامج محكم يثمر فى وقت وجيز.