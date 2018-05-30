بكرى يطلع على الأوضاع بالولاية الشمالية

‎الخرطوم 30 - 5 - 2018 م ( سونا ) - وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح حكومة الشمالية بمضاعفة الجهد للمحافظة علي الأوضاع الأمنية والسياسية في الولاية .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الشمالية الاستاذ ياسر يوسف بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز .

وقال ياسر يوسف في تصريحات صحفية إنه قدم للنائب الأول شرحا مفصلا حول استعداد حكومة الولاية للموسم الشتوي المقبل من حيث توفير المدخلات الزراعية ، وأوضح أن النائب الأول وجه بالتركيز علي الملف الاقتصادي والاهتمام بمعاش الناس من خلال تنفيذ المشروعات التي تؤدي الي رفع المعاناة عنهم ، مشددا علي ضرورة التركيز علي الملف الاقتصادي باعتبار أن الزراعة تشكل أولوية في برنامج الحكومة المركزية .

أما فيما يتعلق بمهرجان البركل فأكد يوسف ان سيادته وجه بضرورة الاستعداد المبكر والترتيبات اللازمة لانجاحه بصورة تشرف الولاية خاصة وأنها ستستقبل رئيس الجمهورية الذي يشرف هذا المهرجان.

ووجه النائب الاول بتكوين لجنة من ديوان الحكم الاتحادي ومفوضية الإيرادات من وزارة المالية لمراجعة بعض المشاكل المالية التي تواجه الولاية وسترفع اللجنة تقريرها للنائب الأول لمعالجة تلك المشاكل حتي تتمكن الولاية من تحقيق أهدافها .