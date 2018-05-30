إنطلاقة العمل بنظام البطاقة لصرف المواد البترولية بالحصاحيصا



مدني 30-5-2018م(سونا) -أكد الدكتورعبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا أن تطبيق نظام صرف المواد البترولية عبر البطاقات سيؤدي إلى إنفراج أزمة الوقود التي أثرت علي حياة المواطن

جاء ذلك خلال توزيع البطاقات للعربات العاملة بالخطوط العامة بالمحلية صباح اليوم وقطع المعتمد أن نظام البطاقات يحفظ الحقوق ويحمي الممتلكات ويحقق عدالة التوزيع مشيراً لضرورة المتابعة الدقيقية منعاً للتجاوزات ووضع ضوابط واسس دقيقة تضمن إنسياب عملية صرف الوقود بالطرق الصحيحة من أجل تحقيق أهداف نظام الصرف عبر البطاقة والذي يشمل العربات داخل المحلية فقط .

على صعيد آخر قام المعتمد بطواف على عدد من محطات الخدمة إطمأن خلالها على موقف توفر الوقود .

هذا وكان المعتمد قد عقد بمكتبة إجتماعاً ضم ممثلي اصحاب البصات السياحية وإدارة موقف السفريات الخارجية وممثلي نقابة الحافلات والبصات وبحضور الأستاذ عثمان عابدين المدير التنفيذي بالمحلية وشرطة المرور وذلك بهدف بحث السبل الكفيلة لتنظيم موقف السفريات الخارجية وتهيئة صالة المغادرة

وإطمأن الإجتماع على سير العمل داخل الميناء البري والمعوقات التي تعترض حركة إنسياب دخول وخروج المركبات حيث ثمن الإجتماع مجهودات حكومة الامل والتحدي تجاه النهوض بالمحلية واكد الاجتماع أن إفتتاح الميناء البري يعد إنجاز وخدمة متقدمة لأصحاب المركات السفرية والمواطنين .

من جانبه أشاد المتعمد بالمشاركات المجتمعية والتي يتميز بها إنسان الحصاحيصا ودعمهم الفاعل لحركة التنمية والتطوير مؤكداً

على ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتهيئة الميناء البري ليقدم خدماته بالصورة المطلوبة بما يتناسب وراحة الراكب مشير لمجهودات المحلية المتصلة والرامية لتنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها تحقيق المزيد من التنمية والعمران بحاضرة المحلية هذا وقد تم تشكيل لجنة إدارية مشتركة للإسهام في إدارة الميناء البري ..