والي شمال دارفور يثمن الادوار التي اضطلعت بها الادارة الامريكية في تقديم المساعدات الانسانية للمتاثرين بالحرب التي شهدتها دارفور في السنوات الماضية

لفاشر في 30ــ5ــ2018م (سونا) ثمن والي ولاية شمال دارفور الشريف محمد عُبَّاد سموح الادوار التي ظلت تضطلع بها الادارة الامريكية في مجال تقديم المساعدات الانسانية للمتاثرين بالحرب التى شهدتها دارفور خلال السنوات الماضية ،داعيا الادارة الامريكية الي زيادة تلك المساعدات وتوجيهها لدعم مشروعات التنمية والاعمار بعد ان تحقق الامن والاستقرار بدارفور .

جاء ذلك لدي لقاءه اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر القائم باعمال بالسفارة الامريكية بالخرطوم " استيفن كوتسيس" الذي اطلع من قبل الوالي علي مجمل الاوضاع الامنية والإنسانية بشمال دارفور والجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية لمعالجة الاثار التي خلفتها الحرب ، بجانب جهودها الرامية الي تحسين اوضاع النازحين العائدين الي مناطقهم طواعية ،وقال الوالي ان اتساع الرقعة الامنية واستقرارها قد مكن من انتشار الاجهزة الشرطية والنيابات العدلية بجميع محليات الولاية لاقامة العدل بين الناس ، واضاف الوالي عباد ان من ابرز التحديات التي تواجه حكومة الولاية هي كيفية توفير وتقديم المعينات الضرورية و الخدمات الاساسية للنازحين واللاجئين العائدين الي مناطقهم الاصلية ،واعادة ادخالهم في دورة الانتاج لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ،مؤكدا التزام حكومته بتوفير الامن والاستقرار وبناء السلام والمحافظة علي ماتحقق من مكتسبات مجددا التزام حكومته بانفاذ عملية جمع السلاح التى قال انها مازالت مستمرة من اجل بسط الامن وفرض هيبة الدولة نافيا عن وجود اي انتهاكات قد صاحبت عملية جمع السلاح مجددا عزم حكومته وسعيها الجاد من اجل تعزيز الاستقرار والتعايش السلمي بين كافة المكونات وتحقيق المصالحات المجتمعية .

الي ذلك قال القائم باعمال بالسفارة الامريكية في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الادارة الامريكية تعمل بجد مع الامم المتحده من اجل تعزيز الجهود الانسانية وتحقيق السلام في دارفور ،وأقر القائم بالاعمال بالتحسن الكبير الذي طرأ علي الاوضاع الامنية بشمال دارفور مشيرا الي اهمية تعزيز الاستقرار حتي ينعكس علي الجانب الإنساني داعيا الحكومة الي اهمية مواصلة جهودها في جمع السلاح وإلجلوس مع الحركات المسلحة الرافضة للالتحاق بركب السلام والعودة الي البلاد واعتماد اليات جديدة للحلول ومراعاة تداعيات وأسباب الصراع وصولا الي حلول مستدامة تسهم في تحقيق السلام بدارفور.

يشار الي وفد القائم بالاعمال الامريكي سيزور معسكر زمزم 15كلم جنوب الفاشر ويلتقي بالإدارات الأهلية والبعثة المشتركة اليوناميد بالفاشر .