والي غرب كردفان يجتمع برؤساء قطاعات حزب المؤتمر الوطني

الفولة 30-5-2018م (سونا) - عقد والي غرب كردفان رئيس المؤتمر الوطني المهندس احمد عجب الفيا اجتماعا برؤساء القطاعات بالحزب .

و قال نائب رئيس الحزب المهندس ابراهيم محمد احمد شمر في تصريح (لسونا) ان الاجتماع استعرض خطة المكتب التنفيذي لهذا العام امام رئيس الحزب الجديد لكي يتعرف علي الاداء في الفترة الماضية ومتبقي الخطة .

واوضح شمر ان رئيس الحزب بعد سماعه للخطة قال انه يؤمن بالمؤسسية في العمل وانجاز المهام . وقد اوصي رؤساء القطاعات بالجدية في العمل والتعاون مع القوي السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني والمضي قدمآ في تنفيذ وثيقة الحوار الوطني .

وابان انه سيلتزم ببسط الشوري كما شدد علي ضرورة اعمال مبدا المحاسبة الادارية والتنظيمية وحسم تفلتات العضوية والقيادات واطلاق يد لجنة الحسبة والانضباط .